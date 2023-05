POL-FR: Todtnau: Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots) - Ein Mülleimer wurde von Unbekannten am Samstag, 20.05.2023 gegen 22.40 Uhr an einer Schule in der Hebelstraße vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch einen Zeugen konnte der Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr Hausen war mit zwei Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort. Sachschaden entstand keiner. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

