POL-GE: Räuberische Erpressung in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Als ein 14-jähriger Gelsenkirchener am Montag, 1. Mai 2023, gegen 17.30 Uhr, über die Frankampstraße lief, wurde er aus einer Gruppe Jugendlicher heraus angesprochen und um Geld gefragt. Als der Gelsenkirchener dieser Aufforderung nicht nachkam, kam es zu Drohungen und Schubsereien, an deren Ende schließlich die Jugendlichen die Umhängetasche an sich nahmen. Ein 14-Jähriger aus dieser Gruppe brachte dem Jugendlichen wenig später seine Tasche wieder zurück. Einer der Beschuldigten, ein 15 Jahre alter Gelsenkirchener, konnte bei einer Fahndung durch Einsatzkräfte im Tatortbereich angetroffen werden. Bei ihm fanden die Beamten ein Einhandmesser, das sichergestellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

