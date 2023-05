Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub an Straßenbahnhaltestelle in Schalke-Nord - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener suchte am Montag, 1. Mai 2023, die Polizeiwache im Norden auf, um einen Raub zu seinem Nachteil anzuzeigen. Der 16-Jährige wartete gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad an der Straßenbahnhaltestelle "Schalker Meile" und beabsichtigte mit der Linie 302 in Richtung Buer Rathaus zu fahren. Dort habe ihn ein Unbekannter angesprochen, nach der Uhrzeit gefragt und ihn schließlich unvermittelt vom Fahrrad geschubst und geschlagen. Der unbekannte Tatverdächtige entwendete dem Gelsenkirchener im Gerangel seine Armbanduhr und den Inhalt seiner Jackentaschen. Schließlich flüchtete er mit der Straßenbahnlinie 302 in Richtung Bochum. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und trug kurze, schwarze Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer hellblauen Jeans bekleidet. Zudem trug er einen Rucksack mit sich. Er war in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes im Alter zwischen 40 bis 50 Jahren, der mit Gehhilfen gelaufen sein soll. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen oder der Tat geben können. Geben Sie diese bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 weiter.

