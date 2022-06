Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch gescheitert

Bleicherode (ots)

Am zurückliegenden Wochenende versuchten Unbekannte in den Sonderpostenbaumarkt an der Nordhäuser Straße gewaltsam einzudringen. Der oder die Täter hatten bereits die Dachziegel entfernt und eine darunterliegende Folie beschädigt. In den Markt gelangten sie aber nicht. Zur Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich.

