LPI-NDH: Ohne Angelschein gefischt

Nordhausen (ots) - Zwei Autofahrer befuhren am Sonntagabend die Uferstraße in Fahrtrichtung Kyffhäuser Straße. Der 45-jährige Fahrer eines Mazda beabsichtigte vom linken Fahrstreifen nach rechts in die Landgrabenstraße abzubiegen. Dabei übersah er den neben ihm befindlichen Suzuki Swift eines 21-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. An beiden ...

mehr