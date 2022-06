Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen

Birkungen (ots)

Durch Unbekannte wurde in der Nacht vom Freitag, den 24.06.2022 zum Sonnabend, den 25.06.2022 eine Fensterscheibe des ehemaligen Bahnhofsgebäudes in Birkungen, jetzt Sitz einer Elektrofirma, eingeschlagen. Dazu wurde ein Zierstein aus Granit benutzt. Schaden entstand an dem doppelt verglasten Fenster mit Sicherheitsglas und der Fensterbank. Den Schaden beziffern wir mit 1000 Euro. Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Der Inhaber der Elektrofirma will eine Belohnung zur Verfügung stellen, wenn Hinweise zur Ermittlung des oder der Täter führen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell