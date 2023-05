Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Schwerverletzter in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Im Kreuzungsbereich der Middelicher Straße, Heinrichstraße und Frankampstraße kam es am Freitag, 28. April 2023, zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 10.45 Uhr auf der Frankampstraße in Richtung Heinrichstraße. Zeitgleich fuhr eine 42-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Auto auf der Heinrichstraße und bog rechts in die Middelicher Straße ein. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die 42-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 72-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Middelicher Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

