POL-GE: Unfall mit überschlagenem Auto in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und einem hohen Sachschaden kam es am Sonntag, 30. April 2023, in Beckhausen. Eine 23-jährige Gladbeckerin fuhr gemeinsam mit ihrer 22-jährigen Beifahrerin gegen 2.45 Uhr auf dem Kärntener Ring in Richtung Gladbeck. Kurz hinter der Hügelstraße kam sie aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Fußgängerampel der dortigen Mittelinsel und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 22-jährige Gladbeckerin verletzte sich leicht. Die 23-jährige Fahrerin wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

