POL-GE: E-bike Fahrer nach Zusammenstoß mit abgestelltem E-Scooter verstorben

Gelsenkirchen (ots) - Eine 91-jährige Gelsenkirchenerin ist am frühen Samstag Morgen an der Urbanustraße in Buer Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Die Dame wurde von einem jungen Mann angesprochen und abgelenkt, als sie sich an der Haustür befand. Sodann entriss ihr der Täter die Handtasche, wobei sich die Geschädigte an der Hand verletzte. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Zeugen, die den Vorfall ...

