POL-GE: Rollerfahrer muss nach Hause laufen

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 48-jähriger Mann am Donnerstag, 27. April 2023, schwer verletzt in Ückendorf aufgefunden wurde. Gegen 16.45 Uhr war die Polizei von einem Zeugen zur Ückendorfer Straße in Höhe der Straße Im Busche gerufen worden. Der Schwerverletzte aus Gelsenkirchen gab an, von mehreren Personen geschlagen und getreten worden zu sein, konnte jedoch keine weiteren Angaben ...

