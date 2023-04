Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Streit mit Körperverletzung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem mehrere Unbekannte am Donnerstag, 27. April 2023, einen 61-Jährigen nach einem Streit geschlagen und verletzt haben, sucht die Polizei nach den Tätern sowie Zeugen des Vorfalls in Ückendorf. Dabei war ein unbekannter E-Scooter-Fahrer zunächst gegen 17.10 Uhr mit dem 61 Jahre alten Gelsenkirchener auf dem Bürgersteig in Höhe der Bergmannstraße und der Bochumer Straße kollidiert. Der Unbekannte stürzte, beide Männer blieben aber offenbar unverletzt. Daraufhin beschimpfte der erzürnte Unbekannte den Gelsenkirchener, schlug und trat ihn, wobei der 61-Jährige stürzte. Zu dieser Situation stießen aus einer Gruppe in der Nähe zwei weitere Unbekannte hinzu, die ebenfalls auf den am Boden liegenden Mann einschlugen und eintraten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Haupttäter ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte kurze, schwarze Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke sowie Turnschuhen. Die beiden anderen Angreifer waren etwa in demselben Alter, können aber nicht näher beschrieben werden. Hinweise zu den Gesuchten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Auf eine medizinische Behandlung vor Ort verzichtete der Gelsenkirchener.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell