POL-GE: Verdächtige Person mit einem Messer im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Streifenwagen fuhren am Donnerstag, 27. April 2023, zum Marienhospital in Ückendorf, weil Mitarbeiter und Krankenhausbesucher beobachtet hatten, wie ein Mann mit einem Messer in der Hand den Eingangsbereich betrat und in Richtung der Notaufnahme lief. Die Polizeibeamten durchsuchten unmittelbar nach ihrem Eintreffen das Krankenhaus. Nach kurzer Zeit trafen die Beamten auf den gesuchten Mann und forderten ihn unter Vorhalt der Schusswaffe auf, sich auf den Boden zu legen, wo er gefesselt und durchsucht wurde. Bei der Durchsuchung wurde zunächst kein Messer aufgefunden, jedoch gab der 62-jährige Gelsenkirchener an, dass er seinem 88-jährigen Vater, der sich zu diesem Zeitpunkt als Patient im Krankenhaus befand, ein kleines Messer zum Brotschneiden gebracht habe. Die Beamten überprüften diese Aussage und stellten tatsächlich ein Brotmesser in einer Schublade im Zimmer des Vaters fest. Der 62-Jährige wurde durch die Polizeibeamten hinsichtlich seines Verhaltens sensibilisiert und nach der Personalienfeststellung ohne polizeiliche Folgemaßnahmen vor Ort entlassen.

