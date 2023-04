Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vater und Sohn stellen Tatverdächtige nach Straftat

Gelsenkirchen (ots)

Opfer einer räuberischen Erpressung wurde ein 17-jähriger Gelsenkirchener am Mittwoch, 26. April 2023, in Buer. Der Jugendliche wurde von zwei 14-jährigen Gelsenkirchenern angesprochen und unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe seines mitgeführten Geldes aufgefordert. Der 17-Jährige rief einen zufällig anwesenden erwachsenen Passanten zur Hilfe, was die beiden Täter dazu veranlasste, von ihrem Opfer abzulassen und sich von der Tatörtlichkeit zu entfernen. Kurze Zeit später kam der 17-Jährige mit seinem Vater zurück zu der Tatörtlichkeit, um nach den Tatverdächtigen zu suchen. In der Parkanlage Schloss Berge machten sie dann die beiden 14-Jährigen ausfindig und hielten sie bis zum Eintreffen von dazu gerufenen Polizeibeamten fest. Die Beamten stellten die Personalien der Minderjährigen fest, fertigten Anzeigen wegen räuberischer Erpressung und übergaben sie im Anschluss den Erziehungsberechtigten.

