Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vater und Tochter nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Eine 35 Jahre alte Gelsenkirchenerin rief am Mittwoch, 26. April 2023, um 8.57 Uhr die Polizei zur Kirchstraße in der Altstadt. Den Beamten gegenüber gab sie an, dass sie in einem Nachbarhaus, für das sie als Immobilienverwalterin zuständig ist, laute Geräusche hörte. Als sie das Haus betrat, sei sie auf einen 43 Jahre alten Mieter gestoßen, der grundlos Briefkästen beschädigte. Als die Frau ihn aufforderte, das zu unterlassen, habe er sie angespuckt und ihr anschließend einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen. Anschließend zog er sich in die Wohnung zurück. Auf dem Weg dorthin soll er eine weitere Mieterin angespuckt haben. Als die Beamten daraufhin an der Wohnungstür klopften, verhielt sich der Gelsenkirchener von Beginn an aggressiv, verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und filmte den Einsatz mit einem Mobiltelefon. Nachdem die Beamten Verstärkung angefordert hatten und der Mann mehrmalige Aufforderungen zur Kooperation ignoriert hatte, sollte er zur Feststellung seiner Personalien in Gewahrsam genommen werden. Daraufhin gab er das Mobiltelefon an seine Tochter, die den Einsatz weiter filmte. Die 19-Jährige versuchte, die Maßnahmen zu stören und schlug nach den Beamten. Auch sie musste in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht werden. Bei einer Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten fest, dass die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und nahmen sie daraufhin wegen des Verdachts der Fluchtgefahr vorläufig fest. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und wegen Widerstandes.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell