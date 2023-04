Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen/Ermittlungen nach Brand in Mehrfamilienhaus

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr sind seit heute Morgen, 26. April 2023, 4.08 Uhr im Einsatz in Gelsenkirchen-Beckhausen. Dort kam es in der Erdgeschosswohnung eines mehrgeschossigen Hauses am Stegemannsweg zu einem Brand, den die Feuerwehr bis in die Mittagsstunden löschte. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden mindestens vier Personen, eine Frau und ihre drei Kinder, durch das Feuer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Durch das Feuer entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat einen 60 Jahre alten Gelsenkirchener zur Vernehmung auf eine Wache gebracht. Bei dem Mann handelt es sich um den Mieter der Wohnung, in der das Feuer ausbrach. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

