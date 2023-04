Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Ladendetektivin - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl mit anschließender vorläufiger Festnahme kam es am Dienstag, 25. April 2023, in der Altstadt. Eine aufmerksame Ladendetektivin beobachtete gegen 15.10 Uhr einen männlichen Tatverdächtigen, der sich in einem Drogeriemarkt Ware einsteckte und das Geschäft verließ, ohne sie zu bezahlen. Die 44-Jährige verfolgte den Unbekannten zu Fuß und alarmierte parallel die Polizei und einen weiteren Ladendetektiv. Der Tatverdächtige wurde bis zu einem Lebensmittelgeschäft in der Klosterstraße verfolgt. Hier erkannte er die Ladendetektivin wieder und griff sowohl sie als auch den zweiten 48-jährigen Ladendetektiv körperlich an. Der Tatverdächtige konnte festgehalten und der alarmierten Polizei übergeben werden. Die 44-Jährige verletzte sich dabei leicht. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände des mutmaßlichen Diebes wurden weitere entwendete Waren aus einer Kaufhauskette von der Bahnhofstraße aufgefunden. Da der 23-jährige Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell