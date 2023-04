Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte bringen Randalierer ins Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer vorsätzlichen Körperverletzung und wegen Widerstands hat die Polizei am Montag, 24. April 2023, in Ückendorf ein Strafverfahren gegen einen Randalierer eingeleitet. Ein 45 Jahre alter Anwohner hatte die Polizei gegen 19.45 Uhr alarmiert, weil der Mann in einem Haus an der Ückendorfer Straße randalierte und versucht hatte, ihn zu beißen. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen noch in der Nähe an und wollten seine Personalien feststellen. Der Mann verhielt sich jedoch unkooperativ, wurde zunehmend aggressiver und griff schließlich nach dem Arm eines Polizisten. Als die Einsatzkräfte ihn daraufhin fixieren wollten, leistete er Widerstand und trat nach den Beamten. Zur Identitätsfeststellung und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Randalierer in Gewahrsam genommen. Auch im Polizeigewahrsam ließ er sich nicht beruhigen. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Auch hierbei versuchte der Tatverdächtige erneut nach den Polizisten zu schlagen. Eine Feststellung der Identität war zunächst nicht möglich, sodass die Beamten ihn vorläufig festnahmen. Erst nachdem die Identität des 39-Jährigen festgestellt werden konnte und er sich beruhigt hatte, konnte der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland das Gewahrsam verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell