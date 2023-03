Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Einbruch im Gewerbegebiet

Heimsheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Einbruch in ein Geschäft in der Römerstraße in Heimsheim verübt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen bislang Unbekannte gegen 03:00 Uhr in das Gebäude ein. Mit Diebesgut im Wert von etwa 7.000 Euro konnten die Täter im Anschluss unerkannt flüchten. Der Polizeiposten Heimsheim sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

