Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizist hat nicht nur im Dienst einen guten Riecher

Halle (ots)

Am Mittwoch, den 09.11.2022 beobachtete ein sich noch nicht im Dienst befindlicher Bundespolizist gegen 08:40 Uhr einen Mann, der in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Halle Parfum unter seinen Pullover steckte und ohne zu zahlen den Markt verließ. Der Beamte folgte dem 37-Jährigen, stellte diesen und zog eine Streife des Bundespolizeirevier Halle hinzu. Die Identität des Deutschen wurde festgestellt. Zudem wurde er und seine mitgeführten Sachen durchsucht. Dabei konnte das Diebesgut, insgesamt fünf Parfums im Wert von circa 50 Euro, festgestellt und an die Filiale zurückgegeben werden. Nach den strafprozessualen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Den Langfinger erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell