POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Verkehrsunfall mit Folgen

Remchingen (ots)

Ein Unfall in einem Kreisverkehr zwischen der Bundesstraße 10 und der Landesstraße 339 hat am Dienstagabend ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe zur Folge. Ein Renault-Fahrer befuhr gegen 21:25 Uhr die Bundesstraße 10 vom Ortsteil Wilferdingen kommend in Richtung Niemandsberg. Alkohol könnte der Grund dafür gewesen sein, dass er am dortigen Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn abkam und auf die dortige Verkehrsinsel auffuhr. Hierbei beschädigter er zwei Verkehrszeichen, sowie die Bepflanzung der Verkehrsinsel. Durch Zeugen wurde die Polizei verständigt. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Zum Zwecke der Beweissicherung wurde bei dem 59-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst. Sein Führerschein wurde einbehalten.

