POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fahrer flüchtet

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstag, den 25.03.2022, gegen 21:50 Uhr ereignete sich in Kamp-Lintfort auf der Alfredstraße / Albertstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Durch den Unfall wurden zwei Fußgängerinnen leicht verletzt. Ein dunkler Kleinwagen befuhr die Albertstraße in Fahrtrichtung Alfredstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich touchierte der Pkw eine 59-jährige und 53-jährige Frau aus Kamp-Lintfort. Durch den Unfall wurde die 59-Jährige am Kopf und die 53-Jährige an ihrem Bein verletzt. Der dunkle Kleinwagen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Beide Frauen mussten zunächst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 9340.

