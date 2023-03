Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Exhibitionist

Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Am Donnerstag gegen 14.50 Uhr ging eine junge Frau zu Fuß mit ihrem Hund im Bereich des Kanals spazieren. Von dort aus lief sie dann die Straße Im Sand entlang. Hier fuhr ein Unbekannter mit einem Mofa zunächst an ihr vorbei, hielt dann etwas von ihr entfernt an und zeigte sich der 21-Jährigen in schamverletzender Weise.

Die Geschädigte flüchtete und der Mofafahrer entfernte sich in Richtung Kanal, nachdem er ihr kurz gefolgt war.

Beschreibung des Mofafahrers:

15-17 Jahre alt, ca. 170 cm groß, braune Haare, auffälliges Schielen, trug einen schwarzen Helm, eine schwarze Brille, eine beige Hose und einen grauen Pullover. Das Mofa war schwarz und hatte eine schwarze Gepäckbox.

Hinweise bitte an die Wache in Dinslaken, Telefon 02064/622-0.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell