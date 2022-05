POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung durch Graffiti am Kiosk der Seetankstelle - Zeugen gesucht

Überlingen am Ried (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht in eine Gaststätte auf der Jahnstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und Dienstagmittag, 12 Uhr, versuchten die Täter erfolglos die Eingangstür der Vereinsgaststätte Siebenschläfer aufzuhebeln. ...

mehr