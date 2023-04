Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 15-Jähriger beleidigt Polizeibeamte und leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Gegen einen renitenten 15-Jährigen hat die Polizei am Mittwoch, 26. April 2023, Strafverfahren wegen Widerstands, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Der Jugendliche hatte als Unbeteiligter gegen 13.25 Uhr eine polizeiliche Maßnahme an der Hohenzollernstraße Ecke Bulmker Straße in Bulmke-Hüllen gestört. Dabei beleidigte und bedrohte er zunächst zwei zwölf Jahre alte Zeugen des Vorfalls. Obwohl Polizeibeamte ihn mehrfach aufforderten, die Örtlichkeit zu verlassen, weigerte sich der Gelsenkirchener. Als er sich schließlich nach wildem Gestikulieren und Schreierei kampfbereit vor den Einsatzkräften aufbaute und auch diese beleidigte, wollten die Beamten dem Jugendlichen Handschellen anlegen, um ihn zur Polizeiwache zu bringen. Auch hiergegen sperrte sich der 15-Jährige, ließ sich auch während der Fahrt zur Polizeiwache nicht beruhigen und beleidigte die Beamten weiter. Die Polizisten übergaben den Gelsenkirchener schließlich an seine Erziehungsberechtigten und leiteten Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell