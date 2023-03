Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Überfall auf Wettbüro: Kripo bittet um Hinweise; Zeugenaufruf nach Diebstahl und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Überfall auf Wettbüro: Kripo bittet um Hinweise - Offenbach

(jm) Ein etwa 1,90 Meter großer maskierter Räuber hat am späten Dienstagabend ein Wettbüro in der Bieberer Straße überfallen und Bargeld erbeutet. Der Mann betrat kurz vor Mitternacht die Räumlichkeiten und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Bevor der Täter mit seiner Beute flüchtete, nahm er noch das auf dem Tresen liegende Mobiltelefon mit. Anschließend stieg der Unbekannte in einen dunklen Kleinwagen und fuhr die Hebestraße in Richtung Untere Grenzstraße davon. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einem schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen an der Seite, schwarzen Schuhen sowie weißen Socken bekleidet. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Einbruch in Neubau - Rodgau

(dw) Einbrecher waren in der Zeit zwischen Dienstag (16 Uhr) auf Mittwoch (7.50 Uhr) in der Marienbader Allee, im Bereich der 20er-Hausnummern, in einen Neubau eingedrungen und stahlen daraus die noch unverbauten sanitären Gegenstände. Dabei hebelten die Täter die dortige Holzbaustellentür auf und gelangten in das Innere des Rohbaus. Anschließend trugen sie die Gegenstände im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro heraus. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Einbruch oder zu möglichen Tätern unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Zeugenaufruf nach Diebstahl - Langen

(jg) Nach einem Diebstahl am Dienstagmittag in einem Einkaufsgeschäft in der Liebigstraße sucht die Polizei nach einem 30 bis 40 Jahre alten Mann. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte das Geschäft gegen 12.20 Uhr betreten und dort Waren in einen Rucksack sowie eine Tragetasche gepackt. Als er beim Verlassen an der Kasse auf den Rucksack angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Dabei hielten ihn aber zunächst Angestellte des Geschäfts fest. Der Mann riss sich jedoch los, schubste eine der Mitarbeiterinnen und flüchtete in Richtung Weserstraße. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Zur Beute des Täters liegen derzeit keine Angaben vor, vermutlich stammte der mitgeführte Rucksack ebenfalls aus dem Geschäft. Die Polizei sucht nun nach dem 30 bis 40 Jahre alten, circa 1,65 Meter großen, schlanken Mann mit dünnem Schnurrbart. Er trug eine Kappe, eine schwarze Jacke sowie einen grauen Rucksack mit schwarzen Trägern. Hinweise werden bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegengenommen.

4. Unfallzeugen gesucht - Mühlheim

(jg) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Neustraße zwischen Dienstag und Mittwoch bittet die Polizei um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug, welches einen geparkten Audi beschädigte. Der schwarze Audi A3 wurde gegen 17.30 Uhr in der Neustraße auf Höhe der Hausnummer 3 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der Besitzer am Folgetag um 10 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er Beschädigungen an beiden Türen der Fahrerseite fest. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren mit dem Audi zusammenstieß und sich danach in unbekannte Richtung entfernte. Ersten Schätzungen nach entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

-Kein Beitrag-

Offenbach, 22.03.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell