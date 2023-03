Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 19.03.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

PKW-Diebstahl in Obertshausen

In der Nacht zum Samstag verschwand in Obertshausen, im Ortsteil Hausen, ein schwarzer PKW Hyundai i30 von dem privaten Stellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Herrnstraße. Unbekannte haben das Auto mit Offenbacher Kennzeichen offensichtlich dort gestohlen, der Wert des Fahrzeuges wird auf ungefähr 24.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 19.03.2023, Müller, PvD

