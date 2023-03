Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 18.03.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Fahrzeug überschlägt sich- Autobahn A 661/ Dreieich

Am frühen Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, überschlug sich auf der Autobahn 661, zwischen den Anschlussstellen Langen und Dreieich, mehrfach ein Opel Corsa und kollidierte mit der Betonleitwand. Eine 53-jährige Fahrerin aus Neu-Isenburg kam nach einem Überholvorgang ins Schleudern und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Fahrerin verletzte sich hierbei und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Auto entstand Totalschaden; die Betonleitwand blieb unbeschädigt.

Offenbach am Main, 18.03.2023, Susanne Röhling, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell