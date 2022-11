Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach Einbruch in Tankstelle - Die Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (16.11.) erhielt die Polizei gegen 03:40 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in eine Tankstelle an der Straße Jägerhof in Grevenbroich.

Nach ersten Erkenntnissen suchten 4 Täter die Tankstelle auf, sie waren offensichtlich mit einem schwarzen Pkw (vermutlich Mercedes Limousine) auf das Gelände gefahren und schlugen die Glasscheibe der Haupteingangstür ein. Nach Tatausführung entfernten sich die Personen mit dem Fahrzeug in Richtung Herzogstraße.

Die vier Personen werden alle als männlich und zirka 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Ein Täter sei mit einer schwarzen Kapuzenjacke, blauer Jeanshose, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und einem Mund-Nasen Schutz bekleidet gewesen. Die zweite Person sei mit einer dunklen Kapuzenjacke und blauer Jeanshose bekleidet gewesen. Der dritte Täter habe ebenfalls eine blaue Jeanshose getragen. Zudem trug er einen weißen Pullover mit dunkler Kapuze. Auch der vierte Täter habe eine blaue Jeanshose getragen, dazu noch eine blaue Weste mit dunkler Kapuze.

Ob die Täter Beute gemacht haben, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Diese hat das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen bei der Tatausführung oder bereits im Vorfeld gemacht haben und Hinweise zu den Tätern oder Fluchtfahrzeug geben können, sie bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell