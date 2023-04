Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Weitere Verdächtige im Rahmen der EK König festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat zwei von der Staatsanwaltschaft Essen erwirkte Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Gelsenkirchener vollstreckt.

Beide waren wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten und dadurch in den Fokus der Ermittlungskommission "König" gerückt. Einem der beiden 15-Jährigen wird ein versuchter Raub auf einen 13-Jährigen auf dem Gelände einer Gesamtschule in Buer am Mittwochvormittag, 26. April 2023, vorgeworfen. Dort hatte der Jugendliche gegen 10.30 Uhr zusammen mit zwei weiteren Tatverdächtigen den 13-Jährigen auf dem Schulhof festgehalten und nach Bargeld gefragt. Nachdem der Schüler ihnen kein Geld geben konnte, soll der 15-Jährige den Gelsenkirchener mehrmals geschlagen haben. Als weitere Schüler schließlich dazukamen, ließ das Trio von dem 13-Jährigen ab.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Einsatzkräfte am Dienstagmittag, 18. April 2023, einen ebenfalls 15-Jährigen an seiner Wohnanschrift in der Feldmark festgenommen. Auch gegen ihn lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl vor. Dem Jugendlichen wird unter anderem schwerer Raub vorgeworfen.

Durch die beiden Festnahmen hat sich die Anzahl der Jugendlichen, die durch die Ermittlungsarbeit der EK "König" in Untersuchungshaft genommen werden konnten, auf mittlerweile zehn erhöht. Die Ermittlungskommission hat das Ziel, eine Serie von Raubtaten aufzuklären, die von Jugendlichen in Gelsenkirchen begangen werden.

