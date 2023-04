Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorfall in Bismarck/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagmorgen, 28. April 2023, rief ein 60 Jahre alter Mann die Polizei zu einem Parkplatz auf der Willy-Brandt-Allee in Höhe der Bushaltestelle "Fleuthebrücke". Er gab an, dort gegen 0.05 Uhr auf einen Parkplatz gefahren zu sein, um eine Pause zu machen. Hinter ihm habe kurz danach ein unbekanntes Fahrzeug gehalten. Eine knappe halbe Stunde später habe er vor seinem grauen Nissan gestanden und den Verlust seines Schlüsselbundes bemerkt. Zudem gab er an, leichte Schmerzen am Ohr zu verspüren. Was in der Zwischenzeit passierte oder wer seinen Schlüssel entwendete, konnte der Herner nicht sagen. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte der Mann ab. Die Polizei sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell