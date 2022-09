POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Steinewerferinnen von Brücke trafen Kleinlaster, keine Verletzten, Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 11:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann mit einem E-Scooter von den Quadraten A3/B3 in Richtung der Kurpfalzstraße. An der Kreuzung A2/B3 missachtete der Mann nach derzeitigem Stand die Vorfahrt eines 70-jährigen Mercedes-Fahrers. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der 26-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der ...

