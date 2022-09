Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbeuteldieb gelingt die Flucht - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr entwendete ein dreister Unbekannter den Geldbeutel einer 61-jährigen Frau, welche gerade dabei war ihren PKW auf dem Parkplatz eines Hofladens im Brunnweg zu beladen. Der Täter schlich in einem unbeobachteten Moment an die Beifahrerseite und stahl aus der dort abgestellten Handtasche den Geldbeutel. Danach flüchtete der Mann in Richtung des Feldes. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, 16-20 Jahre alt, dunkler Teint, hagere Statur, 170 cm groß. Bekleidet war der Mann mit hellblauem Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 entgegen.

