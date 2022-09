POL-MA: Mannheim: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hockenheim/Walldorf (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein LKW auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen der Raststätte Am Hockenheimring West und Kreuz Walldorf in Brand. Der LKW befindet sich auf dem Standstreifen und das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zur Absicherung sind aber im ...

mehr