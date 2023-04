Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 30-jähriger Radfahrer macht sich mehrfach strafbar

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend, 27. April 2023, um 21.35 Uhr einen Radfahrer im Kreuzungsbereich Florastraße/Erlenbruch in Bulmke-Hüllen angehalten, weil er während der Fahrt telefonierte. Während der Kontrolle nahmen die Beamten starken Cannabis-Geruch wahr. Der 30-Jährige gab an, keine Betäubungsmittel zu konsumieren und auch keine dabei zu haben. Um seine Aussage zu bestärken, gab er den Beamten freiwillig seinen Rucksack zur Durchsuchung. Darin fanden die Beamten auf Anhieb eine Dose, gefüllt mit Cannabis. Als die Beamten ihn daraufhin belehrten, Verdächtiger in einem Strafverfahren zu sein, gab er an, erst vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Überprüfung des von dem Beschuldigten geführten Pedelecs ergab zudem, dass es als gestohlen gemeldet und zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Die Beamten stellten das Rad sicher und fertigten zwei Strafanzeigen gegen den Gelsenkirchener.

