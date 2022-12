Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täuschungsversuch mit "Fake Urin"

Rinteln (ots)

(swe). Unter Betäubungsmitteleinfluss ein Fahrzeug zu führen, das ist verboten und wird ebenso geahndet wie Fahrten unter Alkoholeinfluss. Der Versuch eines 21-jährigen Rintelners, seine Fahrt unter BTM-Einfluss zu vertuschen, schlug allerdings fehl. Nachdem die kontrollierenden Beamten am Donnerstag gegen 21.50 Uhr den Verdacht haben, dass er unter dem Einfluss von BTM gefahren ist, führen sie auf der heimischen Dienststelle eine Urinprobe mit dem jungen Mann durch. Dabei versucht dieser, mit gekauftem und unbelastetem Urin die Beamten zu täuschen. Dies misslingt allerdings durch die Aufmerksamkeit der Polizei. Bei ihm wird sogenannter "Clean Urin", also ohne Betäubungsmittel belasteter Urin, in einem Beutel festgestellt. In seinem Original-Urin, der anschließend einem Test unterzogen wird, können Hinweise auf den Betäubungsmittelkonsum erlangt werden. Eine Blutentnahme wird gegen den Beschuldigten angeordnet. Im Internet wird unbelasteter Urin in Portionsbeuteln von 25 ml angeboten und kostet um die 10 Euro pro 25 ml. Nach der Testung des Urins wird der Beschuldigte noch durchsucht, da er versuchte, BTM in seiner Unterwäsche zu verstecken. Dabei wird ein Klemmleistenbeutel mit Cannabis aufgefunden sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell