Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drogenfund bei gemeinsamer Kontrollaktion von Polizei, Stadt und Zoll

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollaktion haben die Polizei Gelsenkirchen, die Stadt Gelsenkirchen und das Hauptzollamt Dortmund am Mittwoch, 26. April 2023, mehrere Ladenlokale kontrolliert. Dabei stießen die Polizisten in einem Geschäft an der Cranger Straße in Erle auf eine Vielzahl vermeintlicher Marihuana-Produkte. Die Betäubungsmittel wurden von den Beamten sichergestellt, die auch gegen den 35-jährigen Inhaber des Ladens ein Strafverfahren einleiteten. Darüber hinaus stellten Mitarbeiter des Zolls weitere Verstöße im Bereich der Steuerbestimmungen fest.

Mit koordinierten Kontrollen gehen die beteiligten Behörden regelmäßig gegen Verstöße gegen die Sicherheit und Ordnung vor. Auch künftig werden im Zuge der Ordnungspartnerschaft gemeinsame Kontrollaktionen im Stadtgebiet geplant und durchgeführt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell