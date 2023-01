Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hundeköder mit Angelhaken in Birkenfeld ausgelegt

Birkenfeld (ots)

Hundebesitzer fanden am 15.01.2023 beim Spaziergang zwei mit Angelhaken gespickte Hundeköder am Gehwegrand in der Straße "Am Prämienmarkt" in Birkenfeld. Bislang gab es keine Hinweise, wer die Hundeköder dort ausgelegt hatte.

Polizei bittet Hundehalter in Birkenfeld zur Vorsicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell