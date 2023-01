Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall, Fahrbahn gesperrt.

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, den 15.01.2023, kam es am Morgen zu einem Verkehrsunfall in der Nahbollenbacher Straße. Der junge Mercedesfahrer fuhr aus Richtung Nahbollenbach in Richtung Idar-Oberstein, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Mauer zusammenstieß. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße musste bis zur Beendigung der Abschlepp- und Räumungsarbeiten für etwa 1 1/2 Stunden gesperrt bleiben. Der Fahrer, als auch der junge Beifahrer blieben unverletzt.

