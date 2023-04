Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Bilanz der Polizei nach dem Bundesliga-Spiel Schalke/Bremen in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen (ots)

Der Einsatz der Polizei rund um das Fußballspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Werder Bremen am Samstag, 29. April 2023, verlief weitgehend friedlich. Vor und nach dem Spiel kam es vereinzelt zu Zündungen von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern im Umfeld der Arena. In diesen Fällen fertigten die Beamten Strafanzeigen und sicherten Spuren, um Tatverdächtige zu ermitteln. Vor dem Spiel kam es im Bereich des Gästeeingangs der Arena zu einem Körperverletzungsdelikt. Zur Klärung des Sachverhalts schritten unmittelbar Polizeibeamte ein. Da sich im Anschluss Fans des SV Werder Bremen zunächst weigerten, die Arena zu betreten, kam es zu Verzögerungen bei den Einlasskontrollen. Während der zweiten Halbzeit kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Arena in Fahrtrichtung Altstadt. Dabei verletzte sich ein 55 Jahre alter Mann aus Essen schwer, als er mit seinem Motorrad aus bislang unbekannten Gründen stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Da die Straße während der Unfallaufnahme in diesem Bereich gesperrt werden musste, kam es zu Verzögerungen im Abreiseverkehr.

