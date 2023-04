Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In leerstehendes Haus eingedrungen

Ludwigshafen (ots)

Ein aufmerksamer 49-Jähriger verständigte am 28.04.2023, 03:20 Uhr, die Polizei, weil er Personen um ein leerstehendes Haus in der Luitpoldstraße herumschleichen sah. Die Örtlichkeit wurde umgehend angefahren. Im Haus trafen die Polizeikräfte einen 60-Jährigen an. Dieser gab an, er sei lediglich neugierig gewesen und daher ins Gebäude gegangen. Da die Tür des Hauses offen war, konnte der 60-Jährige sich ohne Probleme Zutritt verschaffen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

