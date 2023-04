Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Comeniusstraße

Ludwigshafen (ots)

An einer Fahrbahnverengung in der Comeniusstraße ereignete sich am Donnerstagvormittag (27.04.2023, 12:40 Uhr) ein Unfall zwischen einer 47-jährigen Audi-Fahrerin und einem 51-jährigen Opel-Fahrer. Beide Autos wurden beschädigt, der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Da die Schilderungen des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiwache Oggersheim um Zeugenhinweise. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell