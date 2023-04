Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei und rnv

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (26.04.2023), fand von 16 bis 19 Uhr eine gemeinsame Kontrolle der rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) zusammen mit der Polizeiwache Oggersheim statt. Kontrolliert wurden alle Straßenbahnen an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz. Hierbei wurden alle Fahrgäste, welche sich in der Bahn befanden, als auch die Bahn an der Haltestelle verlassen wollten, nach einem gültigen Fahrausweis kontrolliert. Insgesamt wurden 225 Personen festgestellt, die ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren. Bei einer Kontrolle wurde eine per Haftbefehl gesuchte Person festgestellt. Der Mann konnte die Haft mit einer Zahlung abwenden. Gegen einige Schaulustige mussten Platzverweise ausgesprochen werden, da sie die Arbeit der Polizei beeinträchtigten.

Weitere gemeinsame Kontrollen von Polizei und rnv sollen auch zukünftig stattfinden

