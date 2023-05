Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer verunglückt nach Flucht in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem er am frühen Dienstagmorgen, 2. Mai 2023, vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist, ist ein Autofahrer in Heßler verunglückt. Polizeibeamte hatten den 24-Jährigen gegen 2 Uhr an der Overwegstraße vor dem Abbiegen in die Florastraße anhalten und kontrollieren wollen, woraufhin der Gelsenkirchener seinen Wagen stark beschleunigte und flüchtete. Dabei missachtete er die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zudem über eine rote Ampel. In Höhe der Kreuzung von Hans-Böckler-Allee, Grothusstraße und Hackhorststraße verlor der 24-Jährige beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen, riss einen Ampelmast sowie mehrere Bäume um und fuhr gegen eine Gartenmauer, die dadurch zerbrach. Beschädigt wurden dabei ebenfalls ein Carport, das darunter stehende Fahrzeug sowie ein weiterer geparkter Wagen. Der Gelsenkirchener versuchte daraufhin, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten, was die Beamten verhinderten. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Wagen des 24-Jährigen fanden die Beamten mehrere Joints. Da der Verdacht bestand, dass er das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Ein weiteres Strafverfahren leitete die Polizei außerdem unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kfz-Rennen gegen den 24-Jährigen ein.

