Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Fenster

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein versuchter Einbruch ist der Polizei am Dienstag aus Queidersbach gemeldet worden. Unbekannte Täter haben demnach am vergangenen Wochenende versucht, in eine Wohnung in der Waldstraße einzudringen.

Am Montagmorgen fielen die verräterischen Spuren auf: Die Täter hatten sich an einem Fenster zu schaffen gemacht. Es war ihnen aber nicht gelungen, dieses aufzuhebeln. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb aber ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 12 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, die als Täter in Frage kommen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

