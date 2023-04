Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulsachen geklaut

Kaiserslautern (ots)

Schulsachen haben sich zwei junge Ladendiebe am Dienstag in der Zollamtstraße auf illegale Art besorgt. Das 14-jährige Mädchen und ihr jüngerer Bruder steckten mehrere Füller, ein Füller-Set, ein Mäppchen und Batterien in ihre Rucksäcke und wollten das Geschäft verlassen, ohne dafür zu bezahlen. - Sie flogen aber auf.

Bei der Durchsuchung ihrer Taschen wurde auch noch ein Teppichmesser gefunden und zusammen mit dem Diebesgut sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Geschwister an ihre Mutter übergeben. Das Haus des Jugendrechts ermittelt. |cri

