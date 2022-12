Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in eine Gaststätte

Emmerich am Rhein (ots)

In der Nacht zu Freitag 02.12.22 brach ein unbekannter Täter durch Einschlagen eines Fensters in eine Gaststätte an der Rheinpromenade ein. Der Tatzeitraum kann auf 03:40 Uhr bis 03:50 Uhr eingegrenzt werden. Der Täter öffnete im Gastraum gewaltsam zwei Spielautomaten und entnahm das enthaltende Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Emmerich am Rhein unter Telefon 02822-7830

