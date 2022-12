Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Seniorin übergibt Bargeld an Betrüger

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Opfer eines Betrugs am Telefon ist am Donnerstag (1. Dezember 2022) eine 81-Jährige aus Kevelaer geworden. Die Frau erhielt einen Anruf einer angeblichen Rechtsanwältin, die angab, der Sohn der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nun sei eine Kaution zu zahlen, damit der Sohn nicht ins Gefängnis müsse. Die unbekannte Frau wies die Seniorin am Telefon an, mit dem geforderten Bargeld zu einem Übergabeort an der Gelderner Straße zu kommen. Die 81-Jährige rief sich daraufhin ein Taxi und fuhr zu der genannten Örtlichkeit. Vor der Antoniuskirche übergab sie gegen 14:30 Uhr eine Geldtasche mit Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe an eine ihr unbekannte männliche Person. Die Seniorin beschreibt den Mann als etwa 1,75 bis 1,80m groß, mit schlanker Statur und südosteuropäischem Aussehen. Er hatte einen schwarzen Vollbart, trug eine Mütze, einen dunklen Anorak, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Der Täter sprach nach Angaben der Frau akzentfreies Deutsch. Nach der Übergabe lief der Mann in Richtung des Parkplatzes eines Supermarktes davon. Erst später berichtete die Seniorin einer Angehörigen von dem Sachverhalt, man informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die die Übergabesituation gesehen haben oder Angaben zu der beschrieben Person machen können. Hinweise bitte unter 02824 880 an die Kripo Kalkar.

Die Polizei rät dringend: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld, Gold oder Schmuck bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Verwandter oder eine Amtsperson, Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass Sie nicht auflegen sollen! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die Verwandten an! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell