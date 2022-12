POL-KLE: Geldern - Kleintraktor von Firmengelände gestohlen

Straelen (ots) - Am Donnerstag (01. Dezember 2022) kam es zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr, am Nachtigallenweg in Straelen zu einem Einbruch in einen Bungalow. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich über ein Fenster, welches Sie aufhebelten, Zutritt zum Bungalow. Dort durchsuchten Sie mehrere Räume sowie Möbelstücke. Nach aktuellem ...

