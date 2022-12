Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: In Grundschule eingebrochen/Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In der Zeit von Donnerstag (01. Dezember) 09:00 Uhr und Freitag (02. Dezember 06:55 Uhr), verschaffte sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zum Grundschulgebäude auf der Hartefelder Dorfstraße in Geldern. Der oder die Täter gelangten durch eine Hintertür in das Schulgebäude und durchwühlten mehrere Schränke im Lehrerzimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter der Telefonnummer: 02831-1250

