Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Wasserwerk-Mitarbeiter erbeutet Goldschmuck

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (24. Januar) erbeutete in Sankt Augustin ein falscher Wasserwerk-Mitarbeiter Goldschmuck einer Seniorin. Gegen 14.00 Uhr schellte es an der Haustür der 87-Jährigen in der Jahnstraße in Sankt Augustin-Menden. Ein Mann gab an, im Auftrag der Wasserwerke eine Überprüfung im Haus durchführen zu wollen. Die arglose Hausbewohnerin ließ den Unbekannten herein. Dieser habe dann angeblich die Badezimmer im Erd- und Obergeschoss in Augenschein genommen und auch die Kellerräume aufgesucht. Die Seniorin forderte der Mann auf, im Badezimmer des Erdgeschosses zu warten, bis er ihr das Kommando gebe, die Toilettenspülung zu betätigen. Dadurch abgelenkt und im Glauben, sie habe einen "echten" Handwerker im Haus, bemerkte die Sankt Augustinerin zunächst nicht, dass sie Opfer einer Straftat wurde. Nachdem der Fremde ihr Haus wieder verlassen hatte, kontaktierte die Frau telefonisch ihren Sohn. Dem kam die ganze Sache merkwürdig vor, so dass er wiederum die Polizei verständigte. Im Beisein der Polizisten stellte die Seniorin fest, dass Goldschmuck aus ihrem Schlafzimmer gestohlen wurde. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 175 cm groß, schlank, kurzer Bart, bekleidet mit Arbeiterbekleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter 02241 541-3321. Die Polizei weist darauf hin, sich in solchen Fällen einen Dienstausweis zeigen zu lassen. Im Zweifel solle eine telefonische Rückfrage bei der jeweiligen Behörde erfolgen. Auch sollten nur Handwerker ins Haus gelassen werden, die man selbst bestellt hat, oder die sich im Vorfeld angekündigt haben. Bei fremden Besuchern solle ein Angehöriger oder Nachbarn hinzugeholt werden. (Uhl) #sicherimalter

